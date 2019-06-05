Концепт-арт новинки від «Ламборгіні». Фото: lamborghini.com

https://racurs.ua/ua/n122808-lamborghini-predstavyla-huracan-sterrato-gibryd-superkara-ta-djypa-foto.html

Ракурс

Італійська компанія Lamborghini (Ламборгіні), яка спеціалізується на виробництві спортивних автомобілів, представила концепт-арт нового автомобіля Huracan Sterrato, що з італійської перекладається як «ґрунтова дорога».

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Під капот автомобіля помістили атмосферний двигун V10 об'ємом 5,2 л, який здатний видавати 640 к. с. Бортові системи автомобіля регулюються блоком Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata, який отримав спеціальні калібрування для їзди в умовах складної прохідності. Про це повідомляється на сайті media.lamborghini.com.

На даху машини встановили світлодіодну смужку, а на бампері розмістили прожекторні вогні. Новинку пофарбували в колір, який виділяє її серед інших моделей компанії. Гібрид джипа та спортивного авто оснастили алюмінієвими захисними панелями днища та порогів. Конструктори встановили композитні захисні елементи навколо рухового відсіку, в салоні машини поставили легкий титановий каркас безпеки і чотирьохточкові ремені.

Дорожній просвіт новинки порівняно із звичайною моделлю збільшили на 47 мм, а колія у машини буде вищою на 30 мм.

Нагадаємо, у лютому компанія Lamborghini (Ламборгіні) представила родстер без даху Huracan Evo версії Spyder. Дводверне авто оснастили підрулюючими задніми колесами та системою векторизації тяги на всіх чотирьох колесах.