Убивство дитини у Переяслав-Хмельницькому: зброю досі не знайдено. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n122809-znaryaddya-vbyvstva-dytyny-u-pereyaslav-hmelnyckomu-ne-znaydeno-truba.html

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Дитину в Переяслав-Хмельницькому було вбито з дрібнокаліберної рушниці. Це було встановлено під час першочергових слідчих дій.

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На місці події було знайдено кілька гільз, заявив сьогодні глава Державного бюро розслідувань (ДБР) під час засідання парламентського комітету, який заслуховує звіти очільників силових відомств про перебіг розслідування злочину.

У підозрюваних і осіб, які можуть бути причетні до приховування слідів вчинення злочину, було проведено обшуки з метою виявлення знаряддя вбивства, але, на жаль, гвинтівку досі не знайдено. Слідчо-оперативні дії з її розшуку тривають.

У свою чергу глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що під час затримання й першочергових слідчих дій підозрювані не йшли на співпрацю зі слідством і не давали визнавальних показів.

Але інформації і підстав обґрунтовано їх підозрювати у нас достатньо, — наголосив він.

Після цього Труба додав, що вже у суді підозрювані заявили, що згодом, можливо, дадуть свідчення та розкажуть про обставини трагічної події. Але поки що свідчень вони не надавали.

Нагадаємо, дитину в Переяслав-Хмельницькому було вбито на дитячому майданчику 1 червня, коли працівники поліції у неробочий час, ймовірно, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, влаштували стрілянину.