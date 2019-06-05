Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Убивство дитини у Переяслав-Хмельницькому: зброю досі не знайдено. Фото: Facebook

Знаряддя вбивства дитини у Переяслав-Хмельницькому не знайдено — Труба

5 чер 2019, 16:29
999

Дитину в Переяслав-Хмельницькому було вбито з дрібнокаліберної рушниці. Це було встановлено під час першочергових слідчих дій.

Loading...

На місці події було знайдено кілька гільз, заявив сьогодні глава Державного бюро розслідувань (ДБР) під час засідання парламентського комітету, який заслуховує звіти очільників силових відомств про перебіг розслідування злочину.

У підозрюваних і осіб, які можуть бути причетні до приховування слідів вчинення злочину, було проведено обшуки з метою виявлення знаряддя вбивства, але, на жаль, гвинтівку досі не знайдено. Слідчо-оперативні дії з її розшуку тривають.

У свою чергу глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що під час затримання й першочергових слідчих дій підозрювані не йшли на співпрацю зі слідством і не давали визнавальних показів.

Але інформації і підстав обґрунтовано їх підозрювати у нас достатньо, — наголосив він.

Після цього Труба додав, що вже у суді підозрювані заявили, що згодом, можливо, дадуть свідчення та розкажуть про обставини трагічної події. Але поки що свідчень вони не надавали.

Нагадаємо, дитину в Переяслав-Хмельницькому було вбито на дитячому майданчику 1 червня, коли працівники поліції у неробочий час, ймовірно, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, влаштували стрілянину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Убивство дитини: поліція завела справу після акції протесту в Переяслав-Хмельницькому (ФОТО, ВІДЕО)

У місті Переяслав-Хмельницький біля відділку поліції напередодні відбулася акція протесту через убивство 5-річної дитини, учасники якої палили фаєри, кидали димові шашки й обмалювали прилеглу територію. Поліція відкрила кримінальне провадження

Новини України
14:04
Новини партнерів
Загрузка...