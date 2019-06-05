Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: оружие до сих пор не нашли. Фото: Facebook

Орудие убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком не найдено — Труба

5 июн 2019, 16:29
999

Ребенок в Переяслав-Хмельницком был убит из мелкокалиберного ружья. Это было установлено в ходе первоочередных следственных действий.

Loading...

На месте происшествия были найдены несколько гильз, заявил сегодня глава Государственного бюро расследований (ГБР) во время заседания парламентского комитета, который слушает отчеты руководителей силовых ведомств о ходе расследования преступления.

У подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к сокрытию следов совершения преступления, были проведены обыски с целью выявления орудия убийства, но, к сожалению, ружье до сих пор не найдено. Следственно-оперативные действия по его розыску продолжаются.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что во время задержания и первоочередных следственных действий подозреваемые не шли на сотрудничество со следствием и не давали признательные показаний.

Но информации и оснований обоснованно их подозревать у нас достаточно, — подчеркнул он.

После этого Труба добавил, что уже в суде подозреваемые заявили, что позже, возможно, дадут показания и расскажут об обстоятельствах трагического происшествия. Но пока что показаний они не давали.

Напомним, ребенок в Переяслав-Хмельницком был убит на детской площадке 1 июня, когда работники полиции в нерабочее время, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Убийство ребенка: полиция завела дело после акции протеста в Переяслав-Хмельницком (ФОТО, ВИДЕО)

В городе Переяслав-Хмельницкий у отделения полиции накануне состоялась акция протеста из-за убийства 5-летнего ребенка, участники которой жгли файеры, бросали дымовые шашки и обрисовали прилегающую территорию. Полиция открыла уголовное производство

Новости Украины
14:04
Новости партнеров
Загрузка...