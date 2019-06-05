Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: оружие до сих пор не нашли. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n122809-orudie-ubiystva-rebenka-v-pereyaslav-hmelnickom-ne-naydeno-truba.html

Ракурс

Ребенок в Переяслав-Хмельницком был убит из мелкокалиберного ружья. Это было установлено в ходе первоочередных следственных действий.

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На месте происшествия были найдены несколько гильз, заявил сегодня глава Государственного бюро расследований (ГБР) во время заседания парламентского комитета, который слушает отчеты руководителей силовых ведомств о ходе расследования преступления.

У подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к сокрытию следов совершения преступления, были проведены обыски с целью выявления орудия убийства, но, к сожалению, ружье до сих пор не найдено. Следственно-оперативные действия по его розыску продолжаются.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что во время задержания и первоочередных следственных действий подозреваемые не шли на сотрудничество со следствием и не давали признательные показаний.

Но информации и оснований обоснованно их подозревать у нас достаточно, — подчеркнул он.

После этого Труба добавил, что уже в суде подозреваемые заявили, что позже, возможно, дадут показания и расскажут об обстоятельствах трагического происшествия. Но пока что показаний они не давали.

Напомним, ребенок в Переяслав-Хмельницком был убит на детской площадке 1 июня, когда работники полиции в нерабочее время, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу.