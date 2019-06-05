Полицейские из Переяслава знали, что могут попасть в ребенка, фото — Фейсбук

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Полицейские, которых подозревают в стрельбе по ребенку в Переяславе-Хмельницком, знали, что могут попасть в ребенка.

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Об этом 5 июня на брифинге в Верховной Раде рассказал председатель Государственного бюро расследований Роман Труба. Его вместе с главой Национальной полиции и представителями Генпрокуратуры сегодня заслушали на профильном комитете парламента.

Труба рассказал, что после изучения места происшествия и сбора показаний свидетелей установлено и сделано «четки выводы о том, что подозреваемые понимали и осознавали направление и возможную траекторию стрельбы».

Они понимали, что в этом месте находятся дети, — заявил глава ГБР.

Это ведомство 1 июня в 17.20 получило сообщение о совершении преступления, к которому могут быть причастны работники полиции.

Труба сообщил, что правоохранители выясняют, почему полицейские сначала сообщили, что ребенок получил травмы в результате падения.

Надо установить, было ли это сделано умышленно с целью скрыть преступления и причастность к нему правоохранителей, — сообщил Труба на комитете.

Он также отметил, что по данному факту в ЕРДР внесены сведения в соответствии со ст. 396 УК (умышленное сокрытие преступления). Труба пообещал, что не допустит «никаких отмазок» в этом деле.

Председатель ГБР также сообщил некоторые обстоятельства расследования преступления. Следователи провели неотложные обыски у подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к преступлению или сокрытию его следов. В частности, усиленно устанавливают, кто мог спрятать оружие.

Проведены три следственные эксперименты, назначено несколько экспертиз. ГБР подготовила и подала в суд ходатайство об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Напомним, что убийство 5-летнего Кирилла вызвало волну гнева в обществе. Часть активистов и политиков призвали министра МВД уйти в отставку. Сегодня Арсен Аваков заявил, что не планирует уходить в отставку.