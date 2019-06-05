Убийство ребенка: среди пяти подозреваемых есть женщина, стрельба велась из ружья — Аваков. Фото: Коррупция Инфо

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В деле об убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком есть пять подозреваемых, в том числе и женщина. Она пыталась спрятать оружие, из которого застрелили 5-летнего мальчика, и таким образом скрыть следы преступления.

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Оружие, из которого стреляли в нерабочее время сотрудники полиции, не было табельным. Четыре человека выехали пострелять из ружья, заявил сегодня глава МВД Арсен Аваков на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

Правоохранители считают, что подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения, когда выстрелили в ребенка, но адвокаты это отрицают.

Квалификацией действий указанной группы лиц сейчас занимается Государственное бюро расследований (ГБР). Следствие будет устанавливать, кто именно из подозреваемых стрелял из ружья.

Напомним, ребенок был застрелен на детской площадке в Переяслав-Хмельницком 1 июня.

4 июня суд арестовал двух подозреваемых в совершении преступления. После этого руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Сегодня правоохранители открыли уголовное производство после акции протеста у здания полиции в Переяслав-Хмельницком, участники которой требовали всестороннего и тщательного расследования убийства ребенка и применяли дымовые шашки и файеры.