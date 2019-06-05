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Вбивство дитини: серед п'яти підозрюваних є жінка, стрілянина здійснювалася з рушниці - Аваков. Фото: 5 канал

Вбивство дитини: серед п’яти підозрюваних є жінка, стріляли з рушниці — Аваков

5 чер 2019, 15:53
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У справі про вбивство дитини у Переяслав-Хмельницькому є п’ятеро підозрюваних, у тому числі й жінка. Вона намагалася сховати зброю, з якої застрелили 5-річного хлопчика, і таким чином приховати сліди злочину.

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Зброя, з якої стріляли у неробочий час співробітники поліції, не була табельною. Четверо осіб виїхали постріляти з рушниці, заявив сьогодні глава МВС Арсен Аваков на прес-конференції, передає «Інтерфакс-Україна».

Правоохоронці вважають, що підозрювані перебували у стані алкогольного сп’яніння, коли вистрілили у дитину, але адвокати це заперечують.

Кваліфікацією дій вказаної групи осіб наразі займається Державне бюро розслідувань (ДБР). Слідство буде встановлювати, хто саме з підозрюваних стріляв із рушниці.

Нагадаємо, дитину було застрелено на дитячому майданчику в Переяслав-Хмельницькому 1 червня.

4 червня суд арештував двох підозрюваних у скоєнні злочину. Після цього керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку.

Сьогодні правоохоронці відкрили кримінальне провадження після акції протесту біля будівлі поліції у Переяслав-Хмельницькому, учасники якої вимагали всебічного і ретельного розслідування вбивства дитини та застосовували димові шашки і фаєри.


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