Убивство дитини: поліція завела справу після акції протесту в Переяслав-Хмельницькому. Фото: inform.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n122796-ubyvstvo-dytyny-policiya-zavela-spravu-pislya-akciyi-protestu-v-pereyaslav-hmelnyckomu-foto.html

Ракурс

Убивство дитини у Переяслав-Хмельницькому сколихнуло суспільство. Жителі міста вчора пікетували місцевий поліцейський відділок із вимогою проведення всебічного й ретельного розслідування. Під час акції протесту її учасники палили фаєри, застосовували димові шашки й обмалювали фарбою прилеглу територію. Поліція відреагувала на це відкриттям кримінального провадження.

Loading...

Поліцейським учора було завдано тілесних ушкоджень. За фактом погроз і насильства стосовно працівників правоохоронних органів і розпочато провадження (ч. 2 ст. 345 КК України), заявила сьогодні прес-служба поліції Київської області.

Згідно з повідомленням поліції, серед 50 осіб, які вийшли на акцію, були агресивно налаштовані молоді люди у балаклавах, які вчиняли хуліганські дії. Як наслідок, двоє співробітників поліції дістали травми ніг і було завдано збитків місту.

Тим часом у мережі з’явилося відео, зняте вчора на місці проведення акції у Переяслав-Хмельницькому. На ньому видно, як співробітники поліції у повній амуніції відтісняють активістів із балончиками фарби.

Нагадаємо, 1 червня 5-річний Кирило Тлявов дістав смертельне поранення в голову на дитячому майданчику в Переяслав-Хмельницькому, коли п’яні поліцейські стріляли по бляшанках. Дитина померла за добу. Ця трагедія викликала широкий суспільний резонанс, у різних містах України відбулися масові акції проти свавілля поліції. Президент Володимир Зеленський також відреагував на ситуацію, заявивши, що винні в загибелі дитини понесуть серйозну кримінальну й політичну відповідальність.