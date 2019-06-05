Убийство ребенка: полиция завела дело после акции протеста в Переяслав-Хмельницком. Фото: inform.zp.ua

https://racurs.ua/n122796-ubiystvo-rebenka-policiya-zavela-delo-posle-akcii-protesta-v-pereyaslav-hmelnickom-foto-video.html

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Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком всколыхнуло общество. Жители города вчера пикетировали местное отделение полиции с требованием проведения всестороннего и тщательного расследования. В ходе акции протеста ее участники жгли файеры, применяли дымовые шашки и обрисовали краской прилегающую территорию. Полиция отреагировала на это возбуждением уголовного производства.

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Полицейским вчера были нанесены телесные повреждения. По факту угроз и насилия в отношении работников правоохранительных органов и начато производство (ч. 2 ст. 345 УК Украины), заявила сегодня пресс-служба полиции Киевской области.

Согласно сообщению полиции, среди 50 человек, которые вышли на акцию, были агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах, осуществлявшие хулиганские действия. В результате два сотрудника полиции получили травмы ног и были нанесены убытки городу.

Между тем в сети появилось видео, снятое вчера на месте проведения акции в Переяслав-Хмельницком. На нем видно, как сотрудники полиции в полной амуниции оттесняют активистов с баллончиками краски.

Напомним, 1 июня 5-летний Кирилл Тлявов получил смертельное ранение в голову на детской площадке в Переяслав-Хмельницком, когда пьяные полицейские стреляли по жестянкам. Ребенок умер спустя сутки. Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс, в разных городах Украины прошли массовые акции против произвола полиции. Президент Владимир Зеленский также отреагировал на произошедшее, заявив, что виновные в гибели ребенка понесут серьезную уголовную и политическую ответственность.