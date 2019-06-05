Поліцейські з Переяслава знали, що можуть влучити в дитину, фото — Фейсбук

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Ракурс

Поліцейські, яких підозрюють у стрілянині по дитині в Переяславі-Хмельницькому, знали, що можуть влучити у дитину.

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Про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді розповів голова Державного бюро розслідувань Роман Труба. Його разом із головою Національної поліції та представниками генпрокуратури сьогодні заслухали на профільному комітеті парламенту.

Труба розповів, що після вивчення місця події і збору показів свідків встановлено і зроблено «чітки висновки» про те, що підозрювані розуміли і усвідомлювали напрямок і можливу траєкторію стрілянини.

Вони розуміли, що в цьому місці перебувають діти, — заявив голова ДБР.

Це відомство 1 червня о 17.20 отримало повідомлення про вчинення злочину, до якого можуть бути причетні працівники поліції.

Труба повідомив, що правоохоронці з`ясовують, чому поліцейські спочатку повідомили, що дитина дістала травми внаслідок падіння.

Треба встановити, чи було це зроблено умисно з метою приховати злочину та причетність до нього правоохоронців, — повідомив Труба на комітеті.

Він також зазначив, що за даним фактом до ЄРДР внесено відомості відповідно до ст. 396 ККУ (умисне приховування злочину). Труба пообіцяв, що не допустить «жодних відмазувань» у цій справі.

Голова ДБР також повідомив деякі обставини розслідування злочину. Слідчі провели невідкладні обшуки у підозрюваних і осіб, які можуть бути причетні до злочину чи приховування його слідів. Зокрема, посилено встановлюють, хто міг приховати зброю.

Наразі проведено три слідчі експерименти, призначено кілька експертиз. ДБР підготувала і подала до суду клопотання про відсторонення підозрюваних від займаних посад.

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