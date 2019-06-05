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Зеленский встречается с Туском в Брюселле, фото — АП

Зеленский встречается с Туском в Брюселле (ТРАНСЛЯЦИЯ)

5 июн 2019, 16:27
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Дональд Туск сделали совместное заявление по итогам их встречи, которая состоялась 5 июня в Брюсселе.

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Сегодня они встретились с журналистами и сообщили о результатах встречи.

Напомним, что 4−5 июня украинский президент находится в Брюсселе с официальным визитом. Он успел встретиться с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

Источник: Ракурс


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