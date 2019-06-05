Зеленский встречается с Туском в Брюселле, фото — АП

https://racurs.ua/n122807-zelenskiy-vstrechaetsya-s-tuskom-v-bruselle-translyaciya.html

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Дональд Туск сделали совместное заявление по итогам их встречи, которая состоялась 5 июня в Брюсселе.

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Сегодня они встретились с журналистами и сообщили о результатах встречи.

Напомним, что 4−5 июня украинский президент находится в Брюсселе с официальным визитом. Он успел встретиться с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.