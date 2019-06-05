Супрун о Зеленском: Надеюсь, он не будет называть меня оскорбительными именами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n122806-suprun-o-zelenskom-nadeus-on-ne-budet-nazyvat-menya-oskorbitelnymi-imenami-video.htmlРакурс
Насмешки новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не остались без внимания и. о. главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун.
Супрун заявила, что шутки друг над другом на телевидении показывают зрелость Украины в не очень позитивном свете. Она надеется, что Зеленский сначала поговорит с ней и посмотрит на работу министерства, а потом уже огласит свои выводы. Об этом Супрун заявила на брифинге.
По словам Супрун, она еще лично не встречалась с Зеленским и не может сказать, какой из него получится президент, так как он работает всего несколько недель и для таких выводов еще рано.
Глава Миндрава надеется, что Зеленский не будет назвать ее непрофессиональными и оскорбительными словами, которые распространяются в прессе. Супрун подчеркнула, что, когда придет время передать полномочия, она спокойно передаст все наработки и будет себя цивилизовано вести.
Как известно, в эфире телеканала «1+1» Зеленский пошутил, что радуется тому факту, что Супрун не является врачом его семьи и они могут лечиться у другого врача.