Супрун о Зеленском: Надеюсь, он не будет называть меня оскорбительными именами. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n122806-suprun-o-zelenskom-nadeus-on-ne-budet-nazyvat-menya-oskorbitelnymi-imenami-video.html

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Насмешки новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не остались без внимания и. о. главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун.

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Супрун заявила, что шутки друг над другом на телевидении показывают зрелость Украины в не очень позитивном свете. Она надеется, что Зеленский сначала поговорит с ней и посмотрит на работу министерства, а потом уже огласит свои выводы. Об этом Супрун заявила на брифинге.

По словам Супрун, она еще лично не встречалась с Зеленским и не может сказать, какой из него получится президент, так как он работает всего несколько недель и для таких выводов еще рано.

Глава Миндрава надеется, что Зеленский не будет назвать ее непрофессиональными и оскорбительными словами, которые распространяются в прессе. Супрун подчеркнула, что, когда придет время передать полномочия, она спокойно передаст все наработки и будет себя цивилизовано вести.

Как известно, в эфире телеканала «1+1» Зеленский пошутил, что радуется тому факту, что Супрун не является врачом его семьи и они могут лечиться у другого врача.