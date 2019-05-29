Антирейтинг Счетной палаты: министерства Супрун и Омеляна неэффективно тратят 50% средств, фото — Новое время

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Ракурс

Счетная палата Украины обнародовала своеобразный антирейтинг самых неэффективных распорядителей государственных средств по результатам 2018 года. Его возглавили Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура.

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Результаты проверок сообщил 29 мая на заседании Верховной Рады председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Антирейтинг составлен по результатам 91 отчета. Аудиторы палаты установили нарушения на общую сумму 17 млрд грн. Наиболее неэффективно тратят средства такие ведомства:

Министерство инфраструктуры — 55% от объему проверенных бюджетных средств;

Министерство здравоохранения — 42%;

Генеральная прокуратура Украины — 37%.

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО — 16%.

Речь идет о нарушении бюджетного и иного законодательства, неэффективном управлении и использовании бюджетных средств, имущества, средств международных организаций, недостатках при администрировании доходной части бюджета.

Пацкан заметил, что рейтинг составлен по результатам проверок объектов, которые были запланированы в 2018 году, а также призвал правоохранительные органы сделать соответствующие выводы относительно обнародованных им данных.

В 2018 году Счетная палата проверила 598 объектов, охватив аудитами почти 305 млрд грн.