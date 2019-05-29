Антирейтинг Рахункової палати: міністерства Супрун та Омеляна неефективно витрачають 50% коштів, фото — Новое время

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Рахункова палата України оприлюднила своєрідний антирейтинг найбільш неефективних розпорядників державних коштів за результатами 2018 року. Його очолили Міністерство інфраструктури, Міністерство охорони здоров’я і Генеральна прокуратура.

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Результати перевірок повідомив 29 травня на засіданні Верховної Ради голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Антирейтинг склали за результатами 91 звіту. Аудитори палати встановили порушення на загальну суму 17 млрд грн. Найбільш неефективно витрачають кошти такі відомства:

Міністерство інфраструктури — 55% від обсягу перевірених бюджетних коштів;

Міністерство охорони здоров’я — 42%;

Генеральна прокуратура України — 37%;

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО — 16%.

Йдеться про порушення бюджетного та іншого законодавства, неефективне управління та використання бюджетних коштів, майна, коштів міжнародних організацій, недоліки при адмініструванні дохідної частини бюджету.

Пацкан зауважив, що рейтинг складений за результатами перевірок об'єктів, які були заплановані у 2018 році, а також закликав правоохоронні органи зробити відповідні висновки щодо оприлюднених ним даних.

У 2018 році Рахункова палата перевірила 598 об'єктів, охопивши аудитами майже 305 млрд грн.