Здравоохранение в Украине

https://racurs.ua/2345-zakupki-lekarstv-s-riskom-dlya-jizni-ili-kak-ekonomiya-prevraschaetsya-v-ubytki.html

Ракурс

Накануне майских праздников Счетная палата завершила аудит эффективности использования государственных средств, выделенных в 2017‒2018 годах Министерству здравоохранения для закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий с привлечением специализированных международных организаций. Полный отчет еще не опубликован, пока что Счетная палата обнародовала небольшое, но красноречивое резюме.

Как правило, Минздрав делает упор на экономии государственных средств, для пущего убеждения трансформируя безликие цифры в таблетки или, как недавно, — в вакцины. Цитируем сайт Минздрава: «В этом году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в Украину дополнительные 780 тыс. доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). При этом такая закупка не потребует дополнительного выделения средств из государственного бюджета. Вакцины закупят за деньги, сэкономленные ранее благодаря эффективным процедурам государственных закупок через международные организации».

Аудитом установлено, что экономность бюджетных трат на приобретение лекарств не вызывает сомнений. Препараты действительно удалось закупить по более низким ценам по сравнению с закупками, которые до 2015 года проводило непосредственно само министерство. Однако есть большое «но»: «Министерство здравоохранения, потратив в 2017‒2018 годах 11,9 млрд грн на закупку лекарств и медицинских средств с привлечением международных специализированных организаций, не обеспечило своевременного доступа к ним всех пациентов, а значит — основного ожидаемого результата от изменения системы централизованных закупок общество до сих пор не получило».

Для тех, кто из-за болезни вынужден принимать лекарства, не столько важны экономия и количество, сколько качество, а также бесперебойная поставка жизненно важных препаратов.

Что увидели аудиторы

Согласно данным аудита, до сих пор еще не пришли все лекарства за бюджетные деньги 2015 (!) года. Да что там все — лекарств поступило всего лишь немногим более 4% от общей суммы средств, выделенных международным организациям: «С 2017 года по февраль 2019 года международными специализированными организациями поставлено лекарственных средств, вакцин и медицинских изделий за средства государственного бюджета 2015 года на сумму 92,9 млн грн (4,2% от объема средств, перечисленных этим организациям)».

С последующими годами ситуация не столь удручающая: за бюджет 2016 года пришли лекарства на суму 3,35 млрд грн (85%), за деньги 2017-го — 5,05 млрд грн (84%). А вот за прошлый, 2018 год, опять что-то пошло не так: пришли лекарства на сумму 1,34 млрд грн, (22,6% от всего выделенного бюджета).

«По состоянию на 01.02.2019 за средства государственного бюджета 2018 года вообще не начаты поставки лекарственных средств, вакцин и медицинских изделий по 16 из 40 направлений закупок, в частности для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и хроническим вирусным гепатитом, взрослых, больных онкогематологическими заболеваниями, и крайне актуальных средств иммунопрофилактики заболеваний с высоким уровнем смертности»,— говорится в отчете.

Были установлены также нарушения и управленческие просчеты Минздрава при использовании лекарств и вакцин, закупленных за бюджетные деньги 2016‒2017 годов. Так, для онкобольных (детей и взрослых), больных хроническими гепатитами, были закуплены препараты с меньшими сроками годности, чем это прописано в договорах. Эта же участь постигла и вакцину для профилактики бешенства. При этом Минздрав не заручился у международных организаций подтверждением замены препаратов в случае неиспользования их до окончания срока годности.

«Из-за истечения срока годности не использованы лекарства, вакцины и медизделия по 12 направлениям закупок на общую сумму 6,75 млн грн, которые были приобретены за счет госбюджета 2015‒2017 годов. Из них почти на 1 млн грн уже утилизировано», — констатируют аудиторы.

Скупой платит дважды, или Призрачная экономия может стоить жизни

Аудиторы также отмечают: пациенты, живущие с пересаженными органами и вынужденные пожизненно принимать иммуносупрессоры, отказывались от лекарств, закупленных государством. Таковых набежало на сумму 3,9 млн грн. Срок годности их истекает. Почему отказываются? «Я боюсь за свою жизнь», «у меня уже был риск отторжения органа», «не хочу экспериментов» — отвечают чаще всего так.

Что такое иммуносупрессия? Это препараты, которые пожизненно принимают пациенты после трансплантации, чтобы собственный иммунитет не отторг донорский орган. Употреблять лекарства нужно очень внимательно: незначительные изменения их концентрации в крови могут привести к катастрофическим последствиям. Меньше препарата — риск отторжения, больше — токсичность и вероятность появления злокачественных опухолей.

Измерять концентрацию в Украине можно лишь в шести городах, где есть центры трансплантации. Нужны тест-системы, которые государство в полной мере не закупает. В случае перехода с препарата на препарат таких тестов потребуется несколько (тест-система стоит примерно 500 грн), будет необходима госпитализация в больницу. Много ли пациентов в нашей стране могут себе это позволить?

С 2016 по 2018 год Минздрав закупал различные генерики, пытаясь сэкономить бюджетные деньги. Среди пациентов это привело к панике и массовым отказам. Особенно вопиющая ситуация сложилась с препаратом «Такпан» (индийский аналог препарата «Програф»). Больницы им буквально завалены. Пациенты их не берут, взамен требуя от властей на местах покупать за деньги местного бюджета оригинальные препараты, что, собственно, и происходит. То есть государство платит дважды — из бюджета Минздрава и местных бюджетов.

Трансплантологи, опасаясь за жизнь своих подопечных, обращались в Минздрав с письмом, в котором четко указали, что любая замена препарата может инициироваться только врачом, а также требует госпитализации пациента, проведения ряда затратных исследований.

Если посчитать все риски такого переключения на генерики, экономия вряд ли будет экономной. Бесконтрольная замена препаратов грозит отторжением органов и провоцирует сокращение жизни трансплантата. Придется платить еще и за лечение отторжения (подобная терапия стоит примерно 75 тыс. грн за каждый эпизод).

Мировой опыт, на который так любят оглядываться у нас, гласит, что переключение пациентов с оригинального препарата на генерический аналог должен инициировать лишь трансплантолог (специальные рекомендации Европейского трансплантологического общества — ESOT).

«Фактически государству нанесен существенный вред, а пациенты не получили необходимого лечения. Указанные факты содержат признаки уголовных преступлений и требуют правовой оценки правоохранительными органами», — резюмируют аудиторы. Причем далеко не первый раз. Отчетов было немало (о чем «Ракурс» писал). А вот результатов пока так и не видно.