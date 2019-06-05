Супрун про Зеленського: Сподіваюся, він не буде називати мене образливими іменами. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n122806-suprun-pro-zelenskogo-spodivausya-vin-ne-bude-nazyvaty-mene-obrazlyvymy-imenamy-video.html

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Глузування новообраного президента України Володимира Зеленського не залишилися без уваги в. о. глави Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Уляни Супрун.

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Супрун заявила, що жарти один над одним на телебаченні показують зрілість України в не дуже позитивному світлі. Вона сподівається, що Зеленський спочатку поговорить з нею і подивиться на роботу міністерства, а потім вже оголосить свої висновки. Про це Супрун заявила на брифінгу.

За словами Супрун, вона ще особисто не зустрічалася із Зеленським і не може сказати, який з нього вийде президент, так як він працює всього кілька тижнів і для таких висновків ще рано.

Глава МОЗ сподівається, що Зеленський не буде назвати її непрофесійними і образливими словами, які поширюються в пресі. Супрун наголосила, що, коли прийде час передати повноваження, вона спокійно передасть всі напрацювання і буде себе цивілізовано поводити.

Як відомо, в ефірі телеканалу «1 + 1» Зеленський пожартував, що радіє тому факту, що Супрун не є лікарем його сім’ї і вони можуть лікуватися в іншого медика.