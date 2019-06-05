Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Зеленський зустрічається з Туском у Брюселлі, фото — АП

Зеленський зустрічається з Туском у Брюселлі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

5 чер 2019, 16:27
999

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської Ради Дональд Туск підсумовують зустрічі, які відбулися 5 червня у Брюсселі.

Loading...

Сьогодні вони зустрілися із журналістами за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, що 4−5 червня український президент перебуває в Брюсселі із офіційним візитом. Він встиг зустрітися із очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також Європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Убивство дитини: поліція завела справу після акції протесту в Переяслав-Хмельницькому (ФОТО, ВІДЕО)

У місті Переяслав-Хмельницький біля відділку поліції напередодні відбулася акція протесту через убивство 5-річної дитини, учасники якої палили фаєри, кидали димові шашки й обмалювали прилеглу територію. Поліція відкрила кримінальне провадження

Новини України
14:04
Новини партнерів
Загрузка...