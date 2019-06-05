Зеленський зустрічається з Туском у Брюселлі, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n122807-zelenskyy-zustrichaietsya-z-tuskom-u-bruselli-translyaciya.html

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Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської Ради Дональд Туск підсумовують зустрічі, які відбулися 5 червня у Брюсселі.

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Сьогодні вони зустрілися із журналістами за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, що 4−5 червня український президент перебуває в Брюсселі із офіційним візитом. Він встиг зустрітися із очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також Європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом.