Референдум щодо вступу в НАТО збирається провести Зеленський. Фото: Корреспондент.net

https://racurs.ua/ua/n122786-referendum-schodo-vstupu-v-nato-maie-namir-provesty-zelenskyy.html

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Референдум щодо вступу України в НАТО збирається провести президент Володимир Зеленський після широкої інформаційної кампанії. При цьому глава держави впевнений у позитивній відповіді громадян на це запитання.

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Зеленський наголосив, що Україна незалежна країна, а її курс на Євросоюз і НАТО закріплено в Конституції. Такі заяви президент, який зараз перебуває у Брюсселі, зробив сьогодні під час прямого включення каналу «1+1».

Президент додав, що співпраця з Північноатлантичним альянсом насамперед гарантуватиме безпеку для України та забезпечить високий рівень Збройних сил.

Але перед референдумом необхідно пояснити кожному українцеві, що представляє собою НАТО, оскільки багато громадян побоюються цієї структури.

Коли всі українці будуть готові, ми обов’язково винесемо це питання на референдум. І Україна обов’язково буде в НАТО, — підсумував Зеленський.

Як відомо, Зеленський перебуває у Брюсселі з дводенним робочим візитом. Він вже встиг провести переговори з головою НАТО Єнсом Столтенбергом і дати з ним спільну прес-конференцію. Очільник Альянсу зазначив, що президент України запевнив його в налаштованості продовжувати курс країни на НАТО. У свою чергу Північноатлантичний альянс продовжить підтримувати Україну, зокрема, допомагати розвивати військово-морські можливості, і зміна військового керівництва в країні жодним чином не вплине на цю співпрацю.