Референдум по вступлению в НАТО намерен провести Зеленский. Фото: Корреспондент.net

https://racurs.ua/n122786-referendum-po-vstupleniu-v-nato-nameren-provesti-zelenskiy.html

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Референдум по вступлению Украины в НАТО намерен провести президент Владимир Зеленский после широкой информационной кампании. При этом глава государства уверен в положительном ответе граждан на этот вопрос.

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Зеленский подчеркнул, что Украина независимая страна, а ее курс на Евросоюз и НАТО закреплен в Конституции. Такие заявления президент, который сейчас находится в Брюсселе, сделал сегодня во время прямого включения канала «1+1».

Президент добавил, что сотрудничество с Североатлантическим альянсом прежде всего обеспечит безопасность для Украины и высокий уровень Вооруженных сил.

Но перед референдумом необходимо объяснить каждому украинцу, что являет собой НАТО, поскольку многие граждане опасаются этой структуры.

Когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум. И Украина обязательно будет в НАТО, — подытожил Зеленский.

Как известно, Зеленский находится в Брюсселе с двухдневным рабочим визитом. Он уже успел провести переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и дать с ним совместную пресс-конференцию. Глава Альянса отметил, что президент Украины заверил его в намерении продолжать курс страны на НАТО. В свою очередь Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, в частности, помогать развивать военно-морские возможности, и смена военного руководства в стране никак не повлияет на это сотрудничество.