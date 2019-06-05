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Погода в Україні 6 червня: дощі обіцяють майже на всій території. Фото: Ракурс

Погода в Україні 6 червня: дощі обіцяють майже на всій території (КАРТА)

5 чер 2019, 17:02
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Погода в Україні 6 травня буде дощовою майже на всій території. Лише в Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях очікується сонячна погода.

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Температура повітря вночі складе від 14 градусів на заході до 19 — на півдні. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 24 градусів на заході до 33 — на сході. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Україні 6 червня: дощі обіцяють майже на всій території. Карта: Гідрометцентр

Погода в Києві 6 червня обіцяє бути дощовою. Опади метеорологи прогнозують протягом усієї доби. Температура вночі становитиме 16−18 градусів, а вдень — 26−28.

У Харкові прогнозують сонячну погоду. Температура вночі становитиме 14−16 градусів, а вдень — 30−32.

У Дніпрі також очікуються опади протягом доби, можлива гроза. Вночі температура повітря сягне 16−18 градусів, а вдень — 27−29.

В Одесі обіцяють дощі і вдень, і вночі, можлива гроза. Температура вночі становитиме 17−19 градусів, а вдень — 25−27.

У Львові також очікуються дощі, грози, шквальний вітер та місцями град. Температуру вночі обіцяють 15−17 градусів, а вдень — 24−26.

Погода в Україні 6 червня: дощі обіцяють майже на всій території. Фото: Gismeteo

Геомагнітний стан в Україні 6 червня буде спокійним. Упродовж дня можливі лише невеликі збурення.

Джерело: Ракурс


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