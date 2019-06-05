Протести в Судані супроводжуються насильством і вбивствами демонстрантів і лікарів. Фото: Обозеватель

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У Судані розгорнулося справжнє полювання на демонстрантів, які виступили проти створеної військовими перехідної ради після повалення диктатора Омара аль-Башира, який займав пост глави держави до квітня цього року.

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Людей гвалтують і вбивають навіть в лікарнях, при цьому військові розправляються і з лікарями, пише The Guardian.

Омар аль-Башир пішов у відставку на тлі масових протестів. Військові обіцяли провести перевибори, але протестувальники не пішли з вулиць і продовжують вимагати від військових передати їм владу негайно. Люди побоюються, що на виборах, запланованих через дев’ять місяців, знову переможе правляча партія.

Спочатку військові обіцяли не узурпувати владу і вели переговори з опозицією. Але на цьому тижні вони почали жорстоко розганяти протести. Озброєні люди почали розстрілювати активістів біля будівлі Міністерства оборони Судану.

Надходить інформація про те, що військові почали вриватися в лікарні, де надають допомогу пораненим. Вони ламали обладнання, вивозили його, а також били і гвалтували лікарів і волонтерів.

Всього при розгоні демонстрантів були вбиті до 60 осіб, ще сотні — поранені в результаті стрілянини по натовпу.

Експерт видання Розалінда Марсден зазначає, що військова рада може використовувати вибори як легітимацію своїх позицій шляхом домовленостей з партією екс-диктатора. Таким чином повалена влада може повернутися до керівництва державою.