Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Протести в Судані супроводжуються насильством і вбивствами демонстрантів і лікарів. Фото: Обозеватель

Протести в Судані супроводжуються насильством і вбивствами демонстрантів та лікарів (ВІДЕО)

5 чер 2019, 18:15
999

У Судані розгорнулося справжнє полювання на демонстрантів, які виступили проти створеної військовими перехідної ради після повалення диктатора Омара аль-Башира, який займав пост глави держави до квітня цього року.

Loading...

Людей гвалтують і вбивають навіть в лікарнях, при цьому військові розправляються і з лікарями, пише The Guardian.

Омар аль-Башир пішов у відставку на тлі масових протестів. Військові обіцяли провести перевибори, але протестувальники не пішли з вулиць і продовжують вимагати від військових передати їм владу негайно. Люди побоюються, що на виборах, запланованих через дев’ять місяців, знову переможе правляча партія.

Спочатку військові обіцяли не узурпувати владу і вели переговори з опозицією. Але на цьому тижні вони почали жорстоко розганяти протести. Озброєні люди почали розстрілювати активістів біля будівлі Міністерства оборони Судану.

Надходить інформація про те, що військові почали вриватися в лікарні, де надають допомогу пораненим. Вони ламали обладнання, вивозили його, а також били і гвалтували лікарів і волонтерів.

Всього при розгоні демонстрантів були вбиті до 60 осіб, ще сотні — поранені в результаті стрілянини по натовпу.

Експерт видання Розалінда Марсден зазначає, що військова рада може використовувати вибори як легітимацію своїх позицій шляхом домовленостей з партією екс-диктатора. Таким чином повалена влада може повернутися до керівництва державою.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини 5 червня: Зеленський в Брюсселі, Кучма — в Мінську, Аваков не йде у відставку

Головними подіями 5 червня стали переговори президента України Володимира Зеленського у Брюсселі, результати засідання тристоронньої контактної групи у Мінську та події навколо розслідування вбивства 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому

Новини України
21:41

Адміністрація Зеленського звинуватила у диверсії співробітників МЗС, які готували виступ президента у Брюсселі

Адміністрація Зеленського звинуватила у диверсії співробітників МЗС, які готували виступ президента у Брюсселі. В АП ініціювали службове розслідування через плагіат, який виявили у виступі Зеленського

Світові новини
20:47

Поліцейські з Переяслава знали, що можуть влучити в дитину — глава ДБР

Поліцейські, яких підозрюють у стрілянині по дитині в Переяславі-Хмельницькому, знали, куди і по кому можуть влучити. Правоохоронці з`ясовують, чому поліцейські спочатку повідомили, що дитина дістала травми внаслідок падіння

Новини України
16:18
Новини партнерів
Загрузка...