Новую редакцию правописания обжаловали в Окружном административном суде, фото — Главком

https://racurs.ua/n122814-novuu-redakciya-pravopisaniya-objalovali-v-okrujnom-administrativnom-sude.html

Ракурс

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Loading...

Истец действует в интересах своей дочери (ученицы 7-го класса), просит суд признать противоправным постановление Кабинета министров Украины № 427 от 22 мая 2019 года «Вопросы украинского правописания», сообщает 5 июня «Судебная власть».

По мнению истца, правительство, «принимая изменения в правописание, действовал за пределами своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование».

В Окружном административном суде решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Напомним, что новое правописание ввели в Украине с 3 июня. Его нормы рекомендуется применять во всех сферах общественной жизни. Сейчас осуществляется разработка плана внедрения соответствующих изменений в образовательный процесс.

Над новой редакцией правописания работала комиссия ученых, образованная решением Кабмина в июне 2015 года. Ученые-языковеды создали проект нового правописания, который имел более 210 страниц. В Минобразования отмечали, что авторы старались учитывать новейшие языковые явления, распространенные в различных сферах жизни.

В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 тыс. предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.