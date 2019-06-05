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Новую редакцию правописания обжаловали в Окружном административном суде, фото — Главком

Новую редакцию правописания обжаловали в Окружном административном суде

5 июн 2019, 18:51
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В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.

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Истец действует в интересах своей дочери (ученицы 7-го класса), просит суд признать противоправным постановление Кабинета министров Украины № 427 от 22 мая 2019 года «Вопросы украинского правописания», сообщает 5 июня «Судебная власть».

По мнению истца, правительство, «принимая изменения в правописание, действовал за пределами своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование».

В Окружном административном суде решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Напомним, что новое правописание ввели в Украине с 3 июня. Его нормы рекомендуется применять во всех сферах общественной жизни. Сейчас осуществляется разработка плана внедрения соответствующих изменений в образовательный процесс.

Над новой редакцией правописания работала комиссия ученых, образованная решением Кабмина в июне 2015 года. Ученые-языковеды создали проект нового правописания, который имел более 210 страниц. В Минобразования отмечали, что авторы старались учитывать новейшие языковые явления, распространенные в различных сферах жизни.

В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 тыс. предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.

Источник: Ракурс


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