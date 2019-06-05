Команда Зе: пресс-секретарь президента нагрубила журналистам, фото — Фейсбук Ю.Мендель

https://racurs.ua/n122815-skandal-v-komande-ze-s-takim-press-sekretarem-i-vragov-ne-nado-foto.html

Ракурс

Пресс-секретарь президента Украины попала в медийный скандал. В Твиттере она грубо ответила журналистам на просьбу написать сообщение на украинском языке.

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В среду, 5 июня, Юлия Мендель в Twitter опубликовала твит с цитатой президента о его отношении к проблеме ренационализации «ПриватБанка». Пресс-секретарь при этом воспользовалась английским языком.

«5 канал» в комментарии поинтересовался, опубликуют ли твит на такую важную тему и на украинском языке, чтобы избежать неточностей при переводе. Это не понравилось Мендель и она остро отреагировала.

Могу суржиком, специально для 5 канала, — написала спикер главы государства.

В комментариях пользователи преимущественно негативно оценили ответ официального лица. Они назвали риторику Мендель неприемлемой.

«Какое ехало, такое и встретило», «Очень хорошо начала», — написали посетители.

Зеленский 3 июня назначил своим спикером журналистку Юлию Мендель. Ранее она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо» и «Интер».