Конструктив, доверие и режим тишины Кучма похвалил участников трехсторонней группы в минском процессе, фото — РБК-Украина

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Заседания рабочих групп трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня прошли конструктивно, стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

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Об этом сообщил украинский представитель в минском процессе Леонид Кучма.

Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир, — цитирует Кучму сайт президента Украины.

Второй президент Украины считает, что украинская сторона и противоположная сторона «хотят решать эти проблемы» и на сегодняшнем заседании было «доверие друг к другу».

В Минске сегодня обсуждались вопросы обмена военнопленными. Кучма не пообещал решить их «уже завтра», но считает, что «они начнут решаться». Относительно плененных в Керченском проливе моряков, то он также оптимистично настроен.

Механизм режима тишины, по словам Кучмы, должен означать прекращение ответных ударов и введения запрета на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов.

В Минске сегодня договорились до 19 июня разработать соотвествующие предложения. Именно в этот день трехсторонняя группа утвердит общий документ.

Рассматривали сегодня и проблему водоснабжения на оккупированном Донбассе. В четверг, 6 июня, у вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко состоится соответствующее совещание. На ней рассмотрят экономические проблемы, которые сегодня обсуждались в Минске.

Напомним, что экс-президент Украины Леонид Кучма, который руководил государством с 1994 по 2005 годы, 3 июня вновь возглавил украинскую переговорную группу в минском процессе.