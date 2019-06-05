Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Конструктив, доверие и режим тишины Кучма похвалил участников трехсторонней группы в минском процессе, фото — РБК-Украина

Конструктив, доверие и режим тишины: Кучма похвалил участников трехсторонней группы в Минске

5 июн 2019, 20:01
999

Заседания рабочих групп трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня прошли конструктивно, стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

Loading...

Об этом сообщил украинский представитель в минском процессе Леонид Кучма.

Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир, — цитирует Кучму сайт президента Украины.

Второй президент Украины считает, что украинская сторона и противоположная сторона «хотят решать эти проблемы» и на сегодняшнем заседании было «доверие друг к другу».

В Минске сегодня обсуждались вопросы обмена военнопленными. Кучма не пообещал решить их «уже завтра», но считает, что «они начнут решаться». Относительно плененных в Керченском проливе моряков, то он также оптимистично настроен.

Механизм режима тишины, по словам Кучмы, должен означать прекращение ответных ударов и введения запрета на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов.

В Минске сегодня договорились до 19 июня разработать соотвествующие предложения. Именно в этот день трехсторонняя группа утвердит общий документ.

Рассматривали сегодня и проблему водоснабжения на оккупированном Донбассе. В четверг, 6 июня, у вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко состоится соответствующее совещание. На ней рассмотрят экономические проблемы, которые сегодня обсуждались в Минске.

Напомним, что экс-президент Украины Леонид Кучма, который руководил государством с 1994 по 2005 годы, 3 июня вновь возглавил украинскую переговорную группу в минском процессе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости 5 июня: Зеленский в Брюсселе, Кучма — в Минске, Аваков не уходит в отставку

Главными новостями 5 июня стали переговоры президента Украины Зеленского в Брюсселе, результаты заседания трехсторонней контактной группы в Минске и события вокруг расследования убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком

Новости Украины
21:41

Администрация Зеленского обвинила в диверсии сотрудников МИД, готовивших выступление президента в Брюсселе

Администрация Зеленского обвинила в диверсии сотрудников МИД, которые готовили выступление президента в Брюсселе. В АП инициировали служебное расследование относительно плагиата, обнаруженном в выступлении Зеленского

Новости мира
20:47

Полицейские из Переяслава знали, что могут попасть в ребенка — глава ГБР

Полицейские, которых подозревают в стрельбе по ребенку в Переяславе-Хмельницком, знали, куда и по кому могут попасть. Правоохранители выясняют, почему полицейские сначала сообщили, что ребенок получил травмы в результате падения

Новости Украины
16:18
Новости партнеров
Загрузка...