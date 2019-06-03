Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
У Зеленского подтвердили визит Пинчука на Банковую накануне назначения Кучмы, фото — ГолосUA

У Зеленского подтвердили визит Пинчука на Банковую накануне назначения Кучмы (ВИДЕО)

3 июн 2019, 17:33
999

Пресс-секретарь президента Украины подтвердила визит олигарха Виктора Пинчука в Администрацию президента, который состоялся 31 мая.

Loading...

Юлия Мендель, которую Владимир Зеленский сегодня назначил своим спикером, заявила, что Пинчук приезжал на Банковую вместе со своим тестем, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

Мендель подтвердила факт визита во время брифинга возле Администрации президента, а также то, что он связан с сегодняшним возвращением Кучмы в минский процесс.

Он (Пинчук — ред.) приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, предложеннную ему сегодня, — заявила Мендель.

Напомним, что 3 июня глава государства подписал указ о назначении Леонида Кучмы уполномоченным представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский подал в Раду новый законопроект о наказании за незаконное обогащение

Президент Зеленский подал в Раду новый законопроект о наказании за незаконное обогащение. Новация предусматривает конфискацию незаконных активов по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора

Новости Украины
18:39

Тука прокомментировал видео с аннексией Буковины Румынией

Любительское видео об аннексии Буковины Румынией прокомментировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Провокационный ролик под названием «Румыно-украинская война 2022» имеет российский след

Новости Украины
13:43
Новости партнеров
Загрузка...