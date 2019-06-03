У Зеленского подтвердили визит Пинчука на Банковую накануне назначения Кучмы, фото — ГолосUA

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Пресс-секретарь президента Украины подтвердила визит олигарха Виктора Пинчука в Администрацию президента, который состоялся 31 мая.

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Юлия Мендель, которую Владимир Зеленский сегодня назначил своим спикером, заявила, что Пинчук приезжал на Банковую вместе со своим тестем, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

Мендель подтвердила факт визита во время брифинга возле Администрации президента, а также то, что он связан с сегодняшним возвращением Кучмы в минский процесс.

Он (Пинчук — ред.) приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, предложеннную ему сегодня, — заявила Мендель.

Напомним, что 3 июня глава государства подписал указ о назначении Леонида Кучмы уполномоченным представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.