Погода в Украине на 4 июня: дожди накроют всю территорию. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 4 июня сулит дожди и грозы во всех регионах. В центре и на юге Украине ожидается еще и шквальный ветер, а также град.

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Температура воздуха завтра ночью будет колебаться от 14 градусов на западе до 19 — на юге. Днем столбик термометра покажет от 22 градусов на западе до 29 — на юге. Такой прогноз обнародовал сегодня Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 4 июня также будет дождливой. Ночью ожидается 15−17 градусов тепла, а днем — 26−28.

В Харькове пройдут дожди и грозы. Ночью температура составит 15−17 градусов, а днем — 26−28.

В Днепре ожидаются дожди, грозы, шквальный ветер и град. Температура ночью — 16−18 градусов, а днем — 27−29.

В Одессе 4 июня погода также не будет солнечной. Ожидаются дожди, град, шквальный ветер и грозы. Ночью температура воздуха достигнет 17−19 градусов, а днем — 24−26.

Дожди и грозы прогнозируют и во Львове. Ночью температура составит 14−16 градусов, а днем — 23−25.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 июня будет относительно спокойной. На протяжении дня возможны небольшие возмущения, а в обеденное время — слабая геомагнитная буря.