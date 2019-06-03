Декларацию Михаила Поплавского проверяет НАПК. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n122718-deklaraciu-mihaila-poplavskogo-proveryaet-napk-dokument-video.html

Ракурс

Михаил Поплавский, ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), заинтересовал Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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НАПК изучает декларацию Поплавского. Инициировали эту проверку юристы проекта «Тисни», говорится в ответе агентства, полученном на запрос BIHUS info.

Нацагентство рассмотрело обращение от 3 марта 2019 года о проверке декларации «поющего ректора» и депутата Верховной Рады, которую он подал в 2017 году, и решило детально изучить информацию об имуществе Поплавского.

Как отмечается в расследовании журналистов, Поплавский пользуется домом площадью более 1000 кв. м, а также автомобилями бизнес-класса, которые не отражены в его декларациях. Фотографии этого имущества он постит в социальных сетях.