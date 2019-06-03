Генпрокуратура возбудила дело против директора ГБР Романа Трубы за нарушения при увольнении четырех подчиненных, фото - Багнет

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Ракурс

Генеральная прокуратура 3 июня открыла уголовное производство по факту возможных нарушений директора Государственного бюро расследований (ГБР) при увольнении четырех руководителей подразделений ведомства.

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Об этом сообщил в Фейсбук пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко. Такое решение принято на основании заявления о преступлении от председателя Совета общественного контроля при ГБР и секретаря этого органа, которое поступила в бюро 31 мая.

В заявлении Трубу обвиняют в умышленном невыполнении решения суда, вступившего в законную силу (ч. 3 ст. 382 УК Украины); служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины); злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины); разглашении данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

Генеральная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины. По результатам осуществления досудебного расследования в ГПУ примут решение об остальных фактах противоправной деятельности, в которой в Совете общественного контроля обвиняют Трубу.

«Ракурс» 29 мая сообщал, что директор ГБР Роман Труба уволил четырех сотрудников этого правоохранительного органа. В отставку ушли глава управления ГБР в Полтаве, начальник управления досудебных расследований, глава финансового управления и руководитель управления обеспечения деятельности.