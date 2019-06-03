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Генпрокуратура відкрила справу проти директора ДБР Романа Труби за порушення при звільненні чотирьох підлеглих, фото — Багнет

Генпрокуратура відкрила справу проти директора ДБР за порушення при звільненні чотирьох підлеглих

3 чер 2019, 16:59
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Генеральна прокуратура 3 червня відкрила кримінальне провадження за фактом можливих порушень директора Державного бюро розслідувань (ДБР) при звільненні чотирьох керівників підрозділів відомства.

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Про це повідомив у Фейсбук прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко. Таке рішення ухвалене на підставі заяви про злочин від голови Ради громадського контролю при ДБР та секретаря цього органу, яка надійшла в бюро 31 травня.

У заяві Трубу звинувачують в умисному невиконанні рішення суду, що набрало законної сили (ч. 3 ст. 382 КК України); службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України); зловживанні владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України); розголошенні даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).

Генеральна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення директором ДБР кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України. За результатами здійснення досудового розслідування в ГПУ ухвалять рішення щодо решти фактів протиправної діяльності, у якій в Раді громадського контролю звинувачують Трубу.

«Ракурс» 29 травня повідомляв, що директор ДБР Роман Труба звільнив чотирьох співробітників правоохоронного органу. У відставку пішли голова управління ДБР у Полтаві, начальник управління досудових розслідувань, очільник фінансового управління та керівник управління забезпечення діяльності.

Джерело: Ракурс


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