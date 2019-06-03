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Ракурс
На брифінг Зеленського не пустили журналістів. Фото: president.gov.ua

Десятки журналістів не змогли потрапити на брифінг Зеленського (ФОТО)

3 чер 2019, 16:30
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На брифінг президента Володимира Зеленського та колишнього глави держави України Леоніда Кучми, який відбувся 3 червня, не пустили десятки представників засобів масової інформації.

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Майже 30 журналістів перебували в Адміністрації президента, але й так не змогли потрапити на брифінг. Про це сьогодні повідомив телеканал «Прямий».

Зазначається, що сьогоднішній брифінг Зеленського та Кучми почався із 20-хвилинною затримкою. Під час брифінгу, який тривав приблизно 5 хвилин, черга із журналістів стояла в очікуванні, проте так і не змогла потрапити на захід.

«Прямий» стверджує, що Адміністрація президента, Володимир Зеленський та його новопризначений прес-секретар Юлія Мендель ще не відреагували на цей інцидент.

Черга журналістів в АП. Фото: Обозреватель

Черга журналістів в АП. Фото: Обозреватель

Черга журналістів в АП. Фото: Обозреватель

Нагадаємо, на сьогоднішньому брифінгу в Адміністрації президента стало відомо, що колишній президент України Леонід Кучма очолив українську переговорну групу в мінському процесі. Зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 5 червня.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський указом № 350/2019 призначив журналістку Юлію Мендель своїм прес-секретарем. Раніше Мендель працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо» й «Інтер».

Джерело: Ракурс


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