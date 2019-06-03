Проекти нових станцій метро в Україні передбачатимуть наявність туалету, фото — LiveJournal

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Проекти будівництва або реконструкції станцій метро в Україні з 1 вересня 2019 року передбачатимуть наявність туалету для пасажирів.

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Про зміну державних будівельних норм (ДБН), які обов’язкові до виконання під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, повідомив у Фейсбук 3 червня депутат Київської обласної ради Лев Парцхаладзе.

В оновлених ДБН «Метрополітени», який вступає в дію з 1 вересня, зазначається, що громадські туалети повинні розміщуватися на вході чи виході зі станцій.

Наразі у чинних ДБН «Споруди транспорту. Метрополітени» норма щодо проектування туалетів відсутня, хоча у Франції, Великій Британії та Австрії це є звичною практикою, — повідомив депутат, який відомий у будівельному бізнесі.

Парцхаладзе відзначив, що в Україні вже є вдалі приклади впровадження такої новації, наприклад, у метро Харкова.

У нових ДБН санвузли передбачені у межах вестибюля станції. Вони повинні обов’язково бути доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю. Якщо умови реконструкції чи будівництва складні, туалети дозволили влаштовувати у суміщених підземних переходах або поряд зі станцією на поверхні землі.