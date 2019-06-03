Проекты новых станций метро в Украине предусматривать наличие туалета, фото - LiveJournal

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Проекты строительства или реконструкции станций метро в Украине с 1 сентября 2019 года будут предусматривать наличие туалета для пассажиров.

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Об изменении государственных строительных норм (ГСН), которые обязательны к исполнению при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, сообщил в Фейсбук 3 июня депутат Киевского областного совета Лев Парцхаладзе.

В обновленных ГСН «Метрополитены», которые вступают в силу с 1 сентября, отмечается, что общественные туалеты должны размещаться на входе или выходе из станций.

В действующих ГСН «Сооружения транспорта. Метрополитены» норма по проектированию туалетов отсутствует, хотя во Франции, Великобритании и Австрии это является обычной практикой, — сообщил депутат, известный в строительном бизнесе.

Парцхаладзе отметил, что в Украине уже есть удачные примеры внедрения такого новшества, например, в метро Харькова.

В новых ГСН санузлы предусмотрены в пределах вестибюля станции. Они должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью. Если условия реконструкции или строительства сложные, туалеты разрешили устраивать в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.