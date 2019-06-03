Маск сообщил подробности электрического пикапа Tesla Pickup. Фото: Громадське

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Илон Маск сообщил детали электрического пикапа Tesla Pickup. Основатель компании «Тесла» заверил, что новинка будет популярнее, чем легендарный пикап Ford F-150.

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Цена машины стандартной конфигурации — 49 тыс. долл. Планируется выпуск еще более дорогих версий, но экономные покупатели смогут получить действительно отличную машину за эту цену. Об этом заявил Маск, сообщает издание Electrek.

По словам главы Tesla, дизайн пикапа выполнен в стиле киберпанк-фильмов Blade Runner. Маск убеждает, что машина будет невероятно функциональной с точки зрения грузоподъемности и при этом буде потрясающе выглядеть.

Пикап будет смотреться в стиле научной фантастики. Это означает, что по дизайну он подойдет далеко не каждому. Так что если кто-то захочет получить пикап, который будет выглядеть как типичные модели этого формата последние 20−40 лет, то Tesla Pickup скорее всего не для него, — заявил Маск.

Напомним, в марте Илон Маск презентовал долгожданный электрокар Tesla Model Y, который появится на рынке осенью 2020 года в разной комплектации. Самая дешевая комплектация, стоимостью около 39 тыс. долл. будет доступна гораздо позже — ее выход на рынок запланирован на весну 2021 года.