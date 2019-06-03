Зеленский назначил экс-руководителя общественной люстрационной палаты в Харькове Вениславского представителем в КСУ, фото — nova-doba.at.ua

https://racurs.ua/n122713-zelenskiy-naznachil-eks-rukovoditelya-obschestvennoy-lustracionnoy-palaty-v-harkove-svoim.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня совершил еще одно важное кадровое решение — указом № 351/2019 назначил Федора Вениславского представителем президента Украины в Конституционном суде Украины.

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Вениславский — доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». Родился в 1969 году на Волыни. Возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату.

Вениславский в 2002—2016 годах четыре раза безуспешно баллотировался в нардепы по мажоритарному округу (самовыдвижение) и однажды (2006 год) в списках партии «Вперед, Украина!».

В мае Вениславский стал первым кандидатом в народные депутаты Украины, зарегистрированным ЦИК в одномандатном избирательном округе № 23 (Волынская область).

Напомним, что сегодня Зеленский определился, кто будет его пресс-секретарем. По итогам конкурса спикером главы государства стала журналистка Юлия Мендель.