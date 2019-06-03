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Зеленський призначив екс-керівника громадської люстраційної палати у Харкові Веніславського представником у КСУ, фото — nova-doba.at.ua

Зеленський призначив екс-керівника громадської люстраційної палати у Харкові своїм представником у Конституційному суді

3 чер 2019, 15:48
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Президент України Володимир Зеленський 3 червня здійснив ще одне важливе кадрове рішення — указом № 351/2019 призначив Федора Веніславського представником президента України у Конституційному суді України.

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Веніславський — доцент кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Народився у 1969 році на Волині. Очолював Харківську громадську люстраційну палату.

Веніславський у 2002−2016 роках чотири рази безуспішно балотувався у нардепи по мажоритарного округу (само висування) й одного разу (2006 рік) у списках партії «Вперед, Україно!».

У травні Веніславський став першим кандидатом у народні депутати України, зареєстрованим ЦВК в одномандатному виборчому окрузі № 23 (Волинська область).

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський визначився, хто буде його прес-секретарем. За підсумками конкурсу спікером глави держави стала журналістка Юлія Мендель.

Джерело: Ракурс


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Зеленський призначив екс-керівника громадської люстраційної палати у Харкові своїм представником у Конституційному суді

Зеленський призначив екс-керівника громадської люстраційної палати у Харкові Федора Веніславського представником у Конституційному суді України

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