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Маск повідомив подробиці електричного пікапа Tesla Pickup. Фото: Громадське

Ілон Маск розкрив деталі нового електричного пікапа Tesla Pickup (ФОТО)

3 чер 2019, 15:54
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Ілон Маск повідомив деталі електричного пікапа Tesla Pickup. Засновник компанії «Тесла» запевнив, що новинка буде популярнішою, ніж легендарний пікап Ford F-150.

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Ціна машини стандартної конфігурації — 49 тис. дол. Планується випуск ще дорожчих версій, але економні покупці зможуть отримати дійсно відмінну вантажівку за цю ціну. Про це заявив Маск, повідомляє видання Electrek.

За словами глави Tesla, дизайн пікапа виконаний у стилі кіберпанк-фільмів Blade Runner. Маск переконує, що машина буде неймовірно функціональною з точки зору вантажопідйомності і при цьому приголомшливо виглядатиме.

Пікап виглядатиме в стилі наукової фантастики. Це означає, що по дизайну він підійде далеко не кожному. Так що якщо хтось захоче отримати пікап, який буде виглядати як типові моделі цього формату останні 20−40 років, то Tesla Pickup швидше за все не для нього, — заявив Маск.

Так виглядатиме Tesla Pickup. Фото: Electrek

Так виглядатиме Tesla Pickup. Фото: Electrek

Нагадаємо, у березні Ілон Маск презентував довгоочікуваний електрокар Tesla Model Y, який з’явиться на ринку восени 2020 року в різній комплектації. Найдешевша комплектація, вартістю близько 39 тис. дол., буде доступна набагато пізніше — її вихід на ринок запланували на весну 2021 року.


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