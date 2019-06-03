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Ракурс
На брифинг Зеленского не пустили журналистов. Фото: president.gov.ua

Десятки журналистов не смогли попасть на брифинг Зеленского (ФОТО)

3 июн 2019, 16:30
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На брифинг президента Владимира Зеленского и бывшего главы государства Леонида Кучмы, который состоялся 3 июня, не пустили десятки представителей средств массовой информации.

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Почти 30 журналистов находились в Администрации президента, но и так не смогли попасть на брифинг. Об этом сегодня сообщил телеканал «Прямой».

Отмечается, что сегодняшний брифинг Зеленского и Кучмы начался с 20-минутной задержкой. Во время брифинга, который длился примерно 5 минут, очередь из журналистов стояла в ожидании, но так и не смогла попасть на мероприятие.

«Прямой» утверждает, что Администрация президента, Владимир Зеленский и его новоназначенный пресс-секретарь Юлия Мендель еще не отреагировали на этот инцидент.

Очередь журналистов в АП. Фото: Обозреватель

Очередь журналистов в АП. Фото: Обозреватель

Очередь журналистов в АП. Фото: Обозреватель

Напомним, на сегодняшнем брифинге в Администрации президента стало известно, что бывший президент Украины Леонид Кучма возглавил украинскую переговорную группу в минском процессе. Встреча Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 5 июня.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский указом № 350/2019 назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем. Ранее Мендель работала на телеканалах ICTV, «Еспресо» и «Интер».

Источник: Ракурс


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