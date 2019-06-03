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Декларацію Михайла Поплавського перевіряє НАЗК. Фото: Depo.ua

Декларацію Поплавського перевіряє НАЗК (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)

3 чер 2019, 17:15
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Михайло Поплавський, ректор Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), зацікавив Національне агентство з питань запобігання корупції.

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НАЗК вивчає декларацію Поплавського. Ініціювали цю перевірку юристи проекту «Тисни», йдеться у відповіді агентства, отриманій на запит BIHUS info.

Декларацію Михайла Поплавського перевіряє НАЗК. Фото: bihus.info

Нацагентство розглянуло звернення від 3 березня 2019 року про перевірку декларації «співучого ректора» і депутата Верховної Ради, яку він подав у 2017 році, й вирішило детальніше вивчити інформацію про статки Поплавського.

Як зазначається в розслідуванні журналістів, Поплавський користується будинком площею понад 1000 кв. м, а також автомобілями бізнес-класу, які не відображені в його деклараціях. Фотографіями цього майна він хизується в соціальних мережах.

Джерело: Ракурс


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