Декларацію Поплавського перевіряє НАЗК (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122718-deklaraciu-myhayla-poplavskogo-pereviryaie-nazk-dokument-video.htmlРакурс
Михайло Поплавський, ректор Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), зацікавив Національне агентство з питань запобігання корупції.
НАЗК вивчає декларацію Поплавського. Ініціювали цю перевірку юристи проекту «Тисни», йдеться у відповіді агентства, отриманій на запит BIHUS info.
Нацагентство розглянуло звернення від 3 березня 2019 року про перевірку декларації «співучого ректора» і депутата Верховної Ради, яку він подав у 2017 році, й вирішило детальніше вивчити інформацію про статки Поплавського.
Як зазначається в розслідуванні журналістів, Поплавський користується будинком площею понад 1000 кв. м, а також автомобілями бізнес-класу, які не відображені в його деклараціях. Фотографіями цього майна він хизується в соціальних мережах.