Погода в Україні на 4 червня: дощі накриють всю територію. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n122719-pogoda-v-ukrayini-na-4-chervnya-doschi-nakryut-vsu-terytoriu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 4 червня обіцяє дощі та грози в усіх регіонах. У центрі та на півдні України очікується ще й шквальний вітер, а також град.

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Температура повітря завтра вночі коливатиметься від 14 градусів на заході до 19 на півдні. Вдень стовпчик термометра покаже від 22 градусів на заході до 29 на півдні. Такий прогноз оприлюднив сьогодні Укргідрометцентр.

Погода в Києві 4 червня також буде дощовою. Вночі очікується 15−17 градусів тепла, а вдень — 26−28.

У Харкові пройдуть дощі та грози. Вночі температура складе 15−17 градусів, а вдень — 26−28.

У Дніпрі очікуються дощі, грози, шквальний вітер і град. Температура вночі — 16−18 градусів, а вдень — 27−29

В Одесі 4 червня погода теж не буде сонячною. Очікуються дощі, град, шквальний вітер і грози. Вночі температура повітря досягне 17−19 градусів, а вдень — 24−26.

Дощі та грози прогнозують і у Львові. Вночі температура складе 14−16 градусів, а вдень — 23−25.

Геомагнітний стан в Україні 4 червня буде відносно спокійним. Упродовж дня можливі невеликі обурення, а в обідній час — слабка геомагнітна буря.