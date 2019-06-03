В Зеленського підтвердили візит Пінчука на Банкову напередодні призначення Кучми, фото — ГолосUA

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Прес-секретар президента України підтвердила візит олігарха Віктора Пінчука до Адміністрації президента, який відбувся 31 травня.

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Юлія Мендель, яку Володимир Зеленський сьогодні призначив своїм спікером, заявила, що Пінчук приїздив на Банкову разом зі своїм тестем, другим президентом України Леонідом Кучмом.

Мендель підтвердила факт візиту під час брифінгу біля Адміністрації президента і те, що він пов’язаний із сьогоднішнім поверненням Кучми у мінський процес.

Він (Пінчук — ред.) приїжджав з другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка була йому сьогодні запропонована, — заявила Мендель.

Нагадаємо, що 3 червня глава держави підписав указ про призначення Леоніда Кучми уповноваженим представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.