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Підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини у Переяславі звільнили з поліції, фото — РБК Україна

Підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини у Переяславі звільнили з поліції

5 чер 2019, 22:11
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Двох поліцейських з Переяслав-Хмельницького на Київщині звільнили зі служби в поліції. Про це йдеться в наказі по особовому складу Національної поліції України.

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Звільнення поліцейських Івана Приходька і Володимира Петровця відбулося відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 77 Закону України «Про Національну поліцію», повідомляє прес-служба Національної поліції.

Ця норма передбачає звільнення у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у виді звільнення зі служби. У вівторок, 4 червня, Голосіївський райсуд Києва арештував Приходька і Петровця на два місяці.

Нагадаємо, що 5-річного Кирила було застрелено на дитячому майданчику в Переяслав-Хмельницькому 1 червня. Керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку і попросився на фронт.

У Раді сьогодні звітували силовики. Стало відомо, що гвинтівка, з якої, ймовірно, стріляли в дитину, все ще розшукується, а поліцейські добре усвідомлювали, що можуть влучити у хлопчика. Адвокат родини загиблого заявив, що стріляти могла дитина одного з підозрюваних.

Тим часом очільник МВС Арсен Аваков відмовився йти у відставку, як цього вимагали учасники протестів 3−4 червня.

Крім того, сьогодні правоохоронці відкрили кримінальне провадження після акції протесту біля будівлі поліції у Переяслав-Хмельницькому, учасники якої вимагали всебічного і ретельного розслідування вбивства дитини та застосовували димові шашки і фаєри.

Джерело: Ракурс


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22:52   5 чер

Підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини у Переяславі звільнили з поліції

Двох поліцейських з Переяслав-Хмельницького на Київщині, яких підозрюють у вбивстві 5-річної дитини, звільнили зі служби в поліції. Про це йдеться в наказі по особовому складу Нацполіції України

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