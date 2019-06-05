Головні новини 5 червня: Зеленський в Брюсселі, Кучма — в Мінську, Аваков не йде у відставку, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n122818-golovni-novyny-5-chervnya-zelenskyy-v-brusseli-kuchma-v-minsku-avakov-ne-yde-u-vidstavku.html

Ракурс

Головними новинами середи, 5 червня, стали переговори президента України Володимира Зеленського у Брюсселі із очільниками інституцій Європейського Союзу, результати засідання тристоронньої контактної групи у Мінську, на якому від України головував Леонід Кучма, та події навколо розслідування вбивства 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.

Loading...

Два дні, 4−5 червня, президент Зеленський перебував у Брюсселі із офіційним візитом. Він встиг зустрітися із очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Європейської ради Дональдом Туском, єврокомісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом, а також віце-президентом Європейської комісії Федерікою Могеріні.

Згодом стало відомо, що у виступі Зеленського перед Туском прозвучали ті ж слова, які належать попереднику Зеленського Петру Порошенку. Адміністрація президента звинуватила у диверсії співробітників МЗС, які готували виступ президента у Брюсселі, і підозрює їх у приватній роботі на Порошенка.

У Мінську сьогодні після довгої перерви відбулося засідання робочих груп тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Українську делегацію очолював Леонід Кучма. Він дуже позитивно оцінив атмосферу на переговорах, назвав тон дискусії позитивним, атмосферу довірливою. Кучма запропонував зняти блокаду ОРДЛО, встановити режим тиші в районі Станиці Луганської, а також припинити удари у відповідь.

У Києві продовжили розслідувати вбивство 5-річного хлопчика Кирила, у якому підозрюють правоохоронців Переяслав-Хмельницького рай управління Київщини. У Раді сьогодні звітували силовики. Стало відомо, що гвинтівка, з якої, ймовірно, стріляли в дитину, все ще розшукується, а поліцейські добре усвідомлювали, що можуть влучити у хлопчика. Адвокат родини загиблого заявив, що стріляти могла дитина одного з підозрюваних.

Тим часом очільник МВС Арсен Аваков відмовився йти у відставку, як цього вимагали учасники протестів 3−4 червня.