Главные новости 5 июня: Зеленский в Брюсселе, Кучма — в Минске, Аваков не уходит в отставку, фото — АП

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Главными новостями среды, 5 июня, стали переговоры президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе с руководителями институтов Европейского Союза, результаты заседания трехсторонней контактной группы в Минске, на котором от Украины председательствовал Леонид Кучма, и события вокруг расследования убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

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Два дня, 4−5 июня, президент Зеленский находился в Брюсселе с официальным визитом. Он успел встретиться с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Дональдом Туском, еврокомиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, а также вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Впоследствии стало известно, что в выступлении Зеленского перед Туском прозвучали те же слова, которые принадлежат предшественнику Зеленского Петру Порошенко. Администрация президента обвинила в диверсии сотрудников МИД, которые готовили выступление президента в Брюсселе, и подозревает их в частной работе на Порошенко.

В Минске сегодня после долгого перерыва состоялось заседание рабочих групп трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую делегацию возглавлял Леонид Кучма. Он очень положительно оценил атмосферу на переговорах, назвал тон дискуссии положительным, атмосферу доверливой. Кучма предложил снять блокаду ОРДЛО, установить режим тишины в районе Станицы Луганской, а также прекратить ответные удары.

В Киеве продлили расследование убийства 5-летнего мальчика Кирилла, в совершении которого подозревают правоохранителей Переяслав-Хмельницкого райуправления Киевской области. В Раде сегодня отчитывались силовики. Стало известно, что винтовка, из которой, вероятно, стреляли в ребенка, все еще разыскивается, а полицейские хорошо понимали, что могут попасть в мальчика. Адвокат семьи погибшего заявил, что стрелять мог ребенок одного из подозреваемых.

Между тем глава МВД Арсен Аваков отказался уходить в отставку, как этого требовали участники протестов 3−4 июня.