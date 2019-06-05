Администрация Зеленского обвинила в диверсии сотрудников МИД, которые готовили выступление президента в Брюсселе, фото — АП

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Ракурс

Администрация президента Украины 5 июня обвинила в диверсии сотрудников МИД, которые готовили выступление президента в Брюсселе.

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В АП инициировали служебное расследование за плагиат, который обнаружили в выступлениях Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Зеленский сегодня повторил речь Порошенко, заявив, что присоединение Украины к ЕС будет означать смерть для российского имперского проекта. Эти слова он сказал во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве, — заявил сегодня в Брюсселе Зеленский.

Слова о «смерти российского имперского проекта» являются повтором высказывания Порошенко, которое он озвучил 18 мая 2019 года.

Заместитель главы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал по этому поводу служебное расследование.

В АП утверждают, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга, «параллельно продолжали работать на Порошенко». А вот содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались в АП.

В офисе Зеленского угрожают, что если информация о частном сотрудничестве госслужащих МИД с Порошенко подтвердится, «будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы». В Администрации президента расценили сегодняшний конфуз как «диверсию со стороны отдельных работников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко».

Напомним, что 4−5 июня украинский президент находится в Брюсселе с официальным визитом. Кроме Туска, он успел встретиться с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, а также вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.