Адміністрація Зеленського звинуватила у диверсії співробітників МЗС, які готували виступ президента у Брюсселі, фото — АП

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Адміністрація президента України 5 червня звинуватила у диверсії співробітників МЗС, які готували виступ президента у Брюсселі.

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В АП ініціювали службове розслідування через плагіат, який виявили у виступах Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Зеленський сьогодні повторив промову Порошенка, заявивши, що приєднання України до ЄС означатиме смерть для російського імперського проекту. Ці слова він сказав під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Україна в ЄС — це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі, — заявив сьогодні у Брюсселі Зеленський.

Слова про «смерть російського імперського проекту» є повтором вислову Порошенка, який він озвучив 18 травня 2019 року.

Заступник глави АП з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював з цього приводу службове розслідування.

В АП стверджують, що співробітники МЗС України, які готували тези для брифінгу, «паралельно продовжували працювати на Порошенка». А от зміст і порядок денний переговорів Зеленського з керівниками ЄС та НАТО формувався в АП.

В офісі Зеленського погрожують, що якщо інформацію про приватну співпрацю держслужбовців МЗС із Порошенком підтвердиться, «будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки». В Адміністрації президента розцінили сьогоднішній конфуз як «диверсію з боку окремих працівників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка».

Нагадаємо, що 4−5 червня український президент перебуває в Брюсселі із офіційним візитом. Крім Туска, він встиг зустрітися із очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, Європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом, а також віце-президентом Європейської комісії Федерікою Могеріні.