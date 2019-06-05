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Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе уволили из полиции, фото — РБК Украина

Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе уволили из полиции

5 июн 2019, 22:11
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Двух полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области уволили из полиции. Об этом говорится в приказе по личному составу Национальной полиции Украины.

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Увольнение полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца состоялось в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 77 Закона Украины «О Национальной полиции», сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Эта норма предусматривает увольнение в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы. Во вторник, 4 июня, Голосеевский райсуд Киева арестовал Приходько и Петровца на два месяца.

Напомним, что 5-летний Кирилл был застрелен на детской площадке в Переяслав-Хмельницком 1 июня. Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросился на фронт.

В Раде сегодня отчитывались силовики. Стало известно, что винтовка, из которой, вероятно, стреляли в ребенка, все еще разыскивается, а полицейские хорошо понимали, что могут попасть в мальчика. Адвокат семьи погибшего заявил, что стрелять мог ребенок одного из подозреваемых.

Между тем глава МВД Арсен Аваков отказался уходить в отставку, как этого требовали участники протестов 3−4 июня.

Кроме того, сегодня правоохранители открыли уголовное производство после акции протеста у здания полиции в Переяслав-Хмельницком, участники которой требовали всестороннего и тщательного расследования убийства ребенка и применяли дымовые шашки и файеры.

Источник: Ракурс


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Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе уволили из полиции

Двух полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которых подозревают в убийстве 5-летнего ребенка, уволили со службы в полиции. Об этом говорится в приказе по личному составу Нацполиции Украины

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