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В американському аеропорту вибух: постраждали 12 осіб. Фото: Politeka
В американському аеропорту вибух: постраждали 12 осіб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n122821-v-amerykanskomu-aeroportu-vybuh-postrajdaly-12-osib-foto.htmlРакурс
У штаті Нью-Мексико (США) стався вибух під час підготовки феєрверку до 4 липня (День незалежності США). Пожежні в Розуеллі займалися упаковкою, коли прогримів вибух.
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Інцидент, під час якого постраждали 12 пожежників, стався близько полудня у сховищі феєрверків в Міжнародному авіаційному центрі, який розташований на південь від міста. Про це повідомляє американське видання CNN.
За інформацією видання, десять пожежних отримали медичну допомогу на місці. Лікарі у них виявили легкі незначні травми.
Ще один американець отримав серйозні травми, а пошкодження другого медики оцінили, як важкі. Ці двоє пожежників були госпіталізовані в медичний заклад.
Основна пожежа була швидко ліквідована, проте пожежники довго залишалися на місці, щоб залити водою все гарячі точки. Чиновники вирішили розслідувати причину інциденту, але в поліції запевняють, що це швидше за все випадковість.
До розслідування вибуху підключилися співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) і бюро по алкоголю, тютюну, вогнепальній зброї і вибухових речовин (ATF).
Поки не порушувалось питання про те, чи вплине інцидент на святкування 4 липня в місті, так як вся увага зараз приділяється пораненим пожежним.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в результаті вибухів на оборонному заводі в російському місті Дзержинськ Нижегородської області постраждали 116 осіб.
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