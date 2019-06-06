В американському аеропорту вибух: постраждали 12 осіб. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n122821-v-amerykanskomu-aeroportu-vybuh-postrajdaly-12-osib-foto.html

Ракурс

У штаті Нью-Мексико (США) стався вибух під час підготовки феєрверку до 4 липня (День незалежності США). Пожежні в Розуеллі займалися упаковкою, коли прогримів вибух.

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Інцидент, під час якого постраждали 12 пожежників, стався близько полудня у сховищі феєрверків в Міжнародному авіаційному центрі, який розташований на південь від міста. Про це повідомляє американське видання CNN.

За інформацією видання, десять пожежних отримали медичну допомогу на місці. Лікарі у них виявили легкі незначні травми.

Ще один американець отримав серйозні травми, а пошкодження другого медики оцінили, як важкі. Ці двоє пожежників були госпіталізовані в медичний заклад.

Основна пожежа була швидко ліквідована, проте пожежники довго залишалися на місці, щоб залити водою все гарячі точки. Чиновники вирішили розслідувати причину інциденту, але в поліції запевняють, що це швидше за все випадковість.

До розслідування вибуху підключилися співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) і бюро по алкоголю, тютюну, вогнепальній зброї і вибухових речовин (ATF).

Поки не порушувалось питання про те, чи вплине інцидент на святкування 4 липня в місті, так як вся увага зараз приділяється пораненим пожежним.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в результаті вибухів на оборонному заводі в російському місті Дзержинськ Нижегородської області постраждали 116 осіб.