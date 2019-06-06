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Штормове попередження: в Україні очікуються грози, град та шквали. Фото: Народна правда

Штормове попередження: в Україні очікуються грози, град та шквали (КАРТА)

6 чер 2019, 08:50
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Метеорологічне попередження оголосили синоптики в більшості українських областей. Громадян попереджають, що сьогодні місцями пройдуть грози, град и шквальній вітер зі швидкістю 15−20 м/с.

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Непогода охопить майже всі області, окрім східних. Найбільша небезпека буде у західних та центральних областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначимо, що з 6 по 8 червня очікується підйом рівнів води на лівих притоках Дністра. Вода підійметься на 0,2−1,2 м у Тернопільській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Синоптики попереджають, що місцями вода може вийти на заплаву и сформувати значний місцевий стік.

Погодним умовам дали жовтий (потенційний) рівень небезпечності.

Метеорологічне попередження в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Тернопільській області через значну зливу підтопило низку будинків, було змито паркани та сади.

Джерело: Ракурс


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