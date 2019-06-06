Зеленський попросив у США нове озброєння під час зустрічі з Портманом. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n122825-zelenskyy-poprosyv-u-ssha-nove-ozbroiennya-pid-chas-zustrichi-z-portmanom.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським сенатором-республіканцем Робертом Портманом. Під час зустрічі у Києві Зеленський попросив у США нове озброєння.

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За словами Портмана, йому дуже сподобався Зеленський, з яким він відверто поговорив про армію та зброю. Про це повідомив американський сенатор на своїй сторінці у Twitter.

Портман заявив, що пообіцяв від імені Сенату підтримувати демократію і свободу від російської агресії в Україні. За словами сенатора, він підтримує реформування економіки та збройних сил, а також наголосив, що Україна має продовжувати антикорупційні зусилля.

Портман розповів, що Зеленський відзначив хоробрість української армії, однак зізнався, що в країні є нестача нового озброєння. Під час зустрічі також порушувалось питання російської пропаганди на сході.

За словами Портмана, його вразило знайомство із Зеленським, а сама бесіда була ґрунтовна і відкрита стосовно можливої допомоги Штатів Україні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент відвідав Брюссель. Під час візиту Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.