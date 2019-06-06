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Торговля с ОРДЛО — это финансирование терроризма — Луценко. Фото: bilogorodka.info

Это финансирование терроризма: Луценко о возможном снятии ограничений на торговлю с ОРДЛО

6 июн 2019, 11:29
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Торговля Украины с ОРДЛО в нынешних условиях будет криминалом, такие действия подпадают под ст. 258−5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

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Возможное снятие ограничений на торговлю с предприятиями на оккупированных территориях Донбасса сегодня прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

По его словам, торговля с ОРДЛО будет возможна лишь в том случае, если расположенные на оккупированном Донбассе предприятия будут зарегистрированы и начнут платить налоги в государственный бюджет Украины.

После так называемой «национализации» боевиками частной собственности на оккупированных территориях возможное снятие экономической блокады будет означать легализацию выплаты налогов террористическим формированиям и перекладывание обязанностей псевдореспублик по социальным и коммунальным расходам на украинский бюджет.

Такая торговля будет криминалом, это подпадает под ст. 258−5 УК о финансировании терроризма, — подчеркнул Луценко.

Это финансирование терроризма: Луценко о возможном снятии ограничений на торговлю с ОРДЛО. Скриншот из Facebook

Напомним, накануне украинский представитель на переговорах в минском процессе Леонид Кучма во время заседания Трехсторонней контактной группы выдвинул предложение о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине районов Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос поднимут на следующем заседании в Минске, которое состоится 19 июня.

Источник: Ракурс


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