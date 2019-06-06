Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Киев Информ»

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Верховная Рада только с четвертой попытки смогла найти необходимое количество голосов для принятия законопроекта № 9438 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права».

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Призывая народных избранников поддержать этот «важнейший законопроект», спикер парламента Андрей Парубий отметил, что без него не удастся наказать в международном суде в Гааге военных преступников.

Однако сначала соответствующий законопроект поддержали лишь 202 народных избранника.

Во время голосования за возвращение законопроекта на рассмотрение преодолеть отметку в 226 голосов парламента удалось лишь с третьей попытки. Однако попытка принять этот законопроект за основу опять провалилась — нашлось только 224 голоса.

Еще одно голосование за возвращение законопроекта на рассмотрение набрало 230 голосов, однако за основу этот законопроект снова поддержали лишь 224 депутата.

Это кто-то играет с законом. С этим нельзя играть, коллеги, — прокомментировал ситуацию Парубий.

Спикер также пригрозил, что будет объявлять фамилии депутатов, которые во время голосования выходят из зала.

Я не понимаю, как в это время можно не быть на рабочем месте, — отметил Парубий. — Провал этого закона — это отсутствие ответственности за преступления против Украины.

Во время еще одного голосования возвращение законопроекта № 9438 на рассмотрение поддержали 235 депутатов, 228 — проголосовали за принятие законопроекта за основу.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что на сегодня Уголовный кодекс не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности, за военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права. Этот законопроект призван привести украинское законодательство в соответствие с положениями международного права в части ответственности за основные преступления и пытки.

Напомним, Верховная Рада сегодня поддержала законопроект о временных следственных комиссиях, который содержит положения об импичменте президента.